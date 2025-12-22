СМИ: сиднейский террорист был бездомным, жена отказалась забирать его тело

Как сообщают австралийские СМИ, 50-летний Саджид Акрам, один из участников антисемитского теракта в Сиднее, жертвами которого стали 15 человек, в последние полгода был бездомным, арендуя краткосрочное жилье.

Саджид был ликвидирован полицейскими. Жена, с которой он расстался, отказалась забирать его тело для захоронения, организацией похорон придется заниматься властям, передает Седьмой телеканал Сиднея.

Второй террорист, сын Саджида Навид Акрам, был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако за прошедшие дни состояние его здоровья улучшилось настолько, что его перевезли из больницы, где он содержался под охраной, в тюрьму. Ему отказано в освобождении под залог.

Напомним: в воскресенье, 14 декабря, на месте массового празднования Хануки на пляже Бондай (Бонди) в восточном пригороде Сиднея был совершен теракт. Двое террористов, вооруженных длинноствольными винтовками, открыли огонь по людям. Убиты не менее 15 человек, более 40 ранены.