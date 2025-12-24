Зеленский раскрыл содержание мирного плана по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь 24 декабря с журналистами, сообщил подробности мирного плана, обсуждение которого уже несколько недель ведется российскими, украинскими и американскими представителями.

Черновой документ включает 20 пунктов. Зеленский подчеркнул, что он еще не согласован, однако представляет собой основу, логическую платформу, которая позволит положить конец войне. При этом речь идет именно об эволюции первоначального плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает "Медуза", документ состоит из следующих пунктов:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Предусматривается безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии соприкосновения.

3. Украина получит прочные гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ – на уровне 800 тысяч в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если РФ вторгнется в Украину – будет военный ответ и возобновление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России – гарантии безопасности аннулируют. Если Россия откроет огонь по Украине – гарантии безопасности вступят в силу. По словам Зеленского, в этом пункте также говорилось о компенсации для США за гарантии безопасности, но сейчас этот пункт вычеркнут. Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению. "Речь идет о возможностях наших двусторонних соглашений с 30 странами, мы хотим, чтобы такие возможности у нас оставались. Это страны Коалиции желающих – 30 стран, это и Европа, и Канада, и Япония, которые готовы в том или ином виде быть с нами в обеспечении безопасности", – заявил президент Украины.

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и документах, включая ратификацию в Госдуме.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. Членство в ЕС для Украины – часть гарантий безопасности, Киев хочет закрепить конкретную дату вступления.

8. Прочный пакет глобального развития для Украины, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях. Он будет включать, в частности: фонд развития для инвестирования, развитие газовой инфраструктуры, восстановление территорий, добычу полезных ископаемых и природных ресурсов.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов по восстановлению украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Цель – привлечение 800 миллиардов долларов.

10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Вашингтон хочет заключения соглашения о свободной торговле и с Украиной, и с Россией.

11. Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

12. Запорожская атомная электростанция. По словам Зеленского, компромисс по этому вопросу не найден. Предложение Вашингтона – станция будет эксплуатироваться совместно Украиной, США и Россией. США предлагают поделить контроль равномерно, при этом американцы будут являться главным менеджером этого совместного предприятия. Украинское предложение другое: Запорожская АЭС будет совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина – 50 на 50. В этом случае 50% производимой электроэнергии получает Украина, остальные 50% распределяют США.

13. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах и во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устранять расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.

14. Территории. Это самый сложный пункт, отметил Зеленский. По его словам, предполагалось, что в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях место расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. РФ должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения. Как пояснил Зеленский, Москва хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, США предлагают компромисс – свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума. При этом Зеленский отметил, что США поддерживают референдум, но на голосование следует выносить весь документ, а не отдельный вопрос. На референдум надо минимум 60 дней и тогда Украине нужно реальное прекращение огня на 60 дней, добавил президент Украины.

15. После согласования будущих территориальных договоренностей Россия и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.

16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен военнопленными всех на всех, возвращение гражданских, включая детей и политзаключенных, решение проблем жертв конфликта.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения. Сначала – президентские.

19. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться Советом мира под председательством Трампа. За нарушение будут предусмотрены санкции.

20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.