Путин принял в Кремле сирийскую делегацию

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Хасаном Асаадом аш-Шибани и сирийским министром обороны генерал-майором Мурхафом Абу Касрой.

Как сообщает агентство SANA, стороны обсудили политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес, при этом особое внимание уделялось стратегическому сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Речь шла об укреплении оборонного потенциала сирийской армии, совершенствовании военной промышленности, модернизации военного оборудования, передаче технологий и взаимодействии в области разработки вооружений, развитии торгово-экономического сотрудничества, участии России в восстановлении Сирии.

Путин подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и полного суверенитета Сирии. Это заявление было адресовано как курдам, добивающимся сохранения созданной ими фактической автономии, так и Израилю, контролирующему территории на юго-западе Сирии.

На протяжении гражданской войны Россия была союзникам режима Башара Асада. После свержения в декабре 2024 года Асад и его близкие получили убежище в Москве. В то же время Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии, прежде всего – военно-морской базы в Тартусе и военно-воздушной в Хмеймим.