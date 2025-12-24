x
24 декабря 2025
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 декабря 2025
|
24 декабря 2025
|
последняя новость: 12:23
24 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин принял в Кремле сирийскую делегацию

Сирия
Россия
Владимир Путин
время публикации: 24 декабря 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 11:54
Путин принял в Кремле сирийскую делегацию
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Хасаном Асаадом аш-Шибани и сирийским министром обороны генерал-майором Мурхафом Абу Касрой.

Как сообщает агентство SANA, стороны обсудили политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес, при этом особое внимание уделялось стратегическому сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Речь шла об укреплении оборонного потенциала сирийской армии, совершенствовании военной промышленности, модернизации военного оборудования, передаче технологий и взаимодействии в области разработки вооружений, развитии торгово-экономического сотрудничества, участии России в восстановлении Сирии.

Путин подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и полного суверенитета Сирии. Это заявление было адресовано как курдам, добивающимся сохранения созданной ими фактической автономии, так и Израилю, контролирующему территории на юго-западе Сирии.

На протяжении гражданской войны Россия была союзникам режима Башара Асада. После свержения в декабре 2024 года Асад и его близкие получили убежище в Москве. В то же время Россия заинтересована в сохранении присутствия в Сирии, прежде всего – военно-морской базы в Тартусе и военно-воздушной в Хмеймим.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 декабря 2025

В Сирии продолжаются столкновения курдов и друзов с силами режима аш-Шараа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 декабря 2025

Высокопоставленная турецкая делегация обсудит с президентом Сирии курдов и Израиль