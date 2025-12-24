x
Мир

Отчет: 20% переходной администрации Мамдани связаны с антисионистскими группами

США
Нью-Йорк
Израиль
время публикации: 24 декабря 2025 г., 13:16 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 13:18
Отчет: 20% переходной администрации Мамдани связаны с антисионистскими группами
AP Photo/Yuki Iwamura

Согласно отчету, подготовленному Антидиффамационной лигой, 20% членов переходной команды новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамадани связаны с радикальными антисионистскими группами, занимающимися преследованием евреев.

В документе, который цитирует издание The New York Post, говорится, что речь идет примерно о 80 из 400 человек, назначенных в переходные комитеты. Существуют документальные доказательства сделанными или распространенными ими антисионистских и антиизраильских заявлений.

Несколько человек связаны с радикальным движением "Нация ислама", основанным Луисом Фарраханом, не скрывающим антисемитских взглядов. Два назначенца выступали в поддержку "палестинского сопротивления", а один поддержал нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

По меньшей мере 12 человек поддерживали антиизраильские палаточные лагеря и демонстрации в американских университетах, а пятеро непосредственно участвовали в их деятельности. Один опубликовал фото на фоне символики террористической группировки ХАМАС. Многие выступают с обвинениями Израиля в геноциде.

При этом АДЛ отмечает: подавляющее большинство сотрудников Мамдани в антиизраильских выступлениях не замечены, а 25 из них связаны с самой Антидиффамационной лигой или выступали в поддержку Израиля.

Напомним, что несколько дней назад Кэтрин Алмонте Да Коста, назначенная "кадровиком" в команду мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, подала в отставку вскоре после объявления о ее назначении. Причиной стали всплывшие в сети старые антисемитские публикации в соцсетях.

Мир
