ВСУ: ночью перехвачены 111 из 133 БПЛА. МО РФ: сбиты 79 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 24 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 133 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 19 ударных БПЛА в 16 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен значительный ущерб в Запорожье, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 24 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 79 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом, над территорией Краснодарского края и Адыгеи, над территорией Белгородской, Саратовской, Курской, Ростовской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.