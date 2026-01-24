x
24 января 2026
|
последняя новость: 08:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 января 2026
|
24 января 2026
|
последняя новость: 08:11
24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В ночь на субботу армия РФ атаковала Украину десятками беспилотников

Война в Украине
Украина
время публикации: 24 января 2026 г., 06:42 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 07:23
В ночь на субботу армия РФ атаковала Украину десятками беспилотников
ГСЧС Украины

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в ночь на субботу, 24 января, российские военные запустили по Украине по меньшей мере несколько десятков беспилотников.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки на Киев один человек погиб, четверо пострадали.

Он также рассказал, что в Дарницком районе в результате удара было повреждено здание частного медучреждения.

В Индустриальном районе Харькова в результате атаки загорелись жилые многоэтажки, а также предприятие, здания общежития и медучреждения.

В Немышлянском районе Харькова в результате атаки загорелся частный жилой дом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook