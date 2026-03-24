В Бразилии арестованы восемь человек за жестокое нападение на капибару

Полиция Рио-де-Жанейро задержала восемь человек, подозреваемых в жестоком избиении капибары, пишет The Guardian. Инцидент произошел ранним утром 21 марта в районе Илья-ду-Говернадор. Камеры наблюдения зафиксировали, как группа людей избивала животное палками и металлическими прутьями.

По словам комиссара полиции Фелипе Санторо, это жестокое преступление вызвало широкий общественный резонанс. Подозреваемых, среди которых были двое несовершеннолетних, удалось установить по записям с камер, после чего их задержали в тот же день, сообщили в полиции.

Пострадавшего самца капибары весом около 65 кг доставили в Центр помощи диким животным (CRAS), действующий при частном университете Эстасио на юго-западе города. Руководитель центра и ветеринар Джеферсон Пирес отметил, что за 22 года работы с дикими животными Рио он впервые сталкивается с настолько жестоким случаем обращения с капибарой. По его словам, состояние животного улучшилось, однако у него диагностированы травма головы, отек с внутренним кровоизлиянием в области левого глаза и многочисленные повреждения спины.

В последние годы полуводные капибары (Hydrochoerus hydrochaeris), обитающие в Южной Америке, стали особенно популярны в интернете. Животные нередко становятся героями мемов в социальных сетях и вызывают у пользователей искреннее умиление.