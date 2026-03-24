24 марта 2026
последняя новость: 13:18
В США предъявлены обвинения финансовому аналитику, угрожавшему Саре и Яиру Нетаниягу

время публикации: 24 марта 2026 г., 13:09 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 13:11
Amos Ben Gershom/GPO

В США предъявлены федеральные обвинения 31-летнему финансовому аналитику из Чикаго Тимоти Холмсу, который в социальных сетях выступал с призывами к уничтожению евреев и угрожал родственникам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Холмс был арестован на минувшей неделе во время поездки во Флориду. Несмотря на протесты прокуратуры, суд освободил обвиняемого под залог в 100000 долларов. Дата начала судебного процесса еще не назначена.

Тимоти использовал несколько подставных аккаунтов. Согласно материалам дела, 3 марта он оставил под официальным израильским сообщением о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи комментарий, в котором выражал намерение устроить стрельбу в синагоге.

Это привлекло внимание ФБР, которое оперативно установило его личность, а также нашло противозаконные публикации Холмса. "От реки до моря евреи должны умереть", – говорилось в одной из них. В другой была фотография членов семьи Нетаниягу и адрес квартиры во Флориде, где, как утверждается, они жили. "Я лечу во Флориду, просто из любопытства", – написал он.

Несмотря на то, что официально имя родственников израильского премьера не называется, в Майями расположена квартира сына главы правительства Яира. На долгое время приезжала к нему и супруга премьер-министра Сара Нетаниягу.

