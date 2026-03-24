Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1490-й день войны

Минобороны РФ 24 марта 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Песчаное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Новоосиново, Шийковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артема, Ильиновка, Константиновка, Кривая Лука, Никифоровка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Ивановка, Новоалександровка, Светлое и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, девять автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Александровка, Добропасово Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевка, Горькое, Комсомольское и Копани Запорожской области. Противник потерял более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Камышеваха, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 126 922 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28 453 танка и других боевых бронированных машин, 1 691 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34 033 орудия полевой артиллерии и минометов, 57 614 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 203300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).