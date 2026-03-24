Мир

Авиакатастрофа в Колумбии, подтверждена гибель десятков людей

время публикации: 24 марта 2026 г., 02:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 02:57
Oficina de prensa de las Fuerzas Armadas de Colombia vía AP

В Колумбии разбился военно-транспортный самолет Hercules C-130, на борту которого находились 125 человек. По последним данным, погибли не менее 34 человек.

Катастрофа произошла 23 марта вскоре после взлета из Пуэрто-Легисамо, у границы с Перу, сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес.

По данным командования ВВС Колумбии, самолет перевозил 114 военнослужащих и 11 членов экипажа.

Мэр Пуэрто-Легисамо Луис Эмилио Бустос заявил Reuters, что подтверждена гибель 34 человек. Число жертв может возрасти.

Причины крушения пока не названы, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что десятки людей были спасены и доставлены в медицинские учреждения.

