Авиакатастрофа в Колумбии, подтверждена гибель десятков людей
время публикации: 24 марта 2026 г., 02:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 02:57
В Колумбии разбился военно-транспортный самолет Hercules C-130, на борту которого находились 125 человек. По последним данным, погибли не менее 34 человек.
Катастрофа произошла 23 марта вскоре после взлета из Пуэрто-Легисамо, у границы с Перу, сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес.
По данным командования ВВС Колумбии, самолет перевозил 114 военнослужащих и 11 членов экипажа.
Мэр Пуэрто-Легисамо Луис Эмилио Бустос заявил Reuters, что подтверждена гибель 34 человек. Число жертв может возрасти.
Причины крушения пока не названы, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что десятки людей были спасены и доставлены в медицинские учреждения.