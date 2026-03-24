Госдума РФ приняла закон о наказании за отрицание "геноцида советского народа"

Нижняя палата российского парламента приняла закон об уголовной ответственности "за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти жертв геноцида".

Депутаты на заседании 24 марта одобрили законопроект сразу во втором и третьем, заключительном чтении.

Ко второму чтению была внесена поправка, распространяющая уголовную ответственность "за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа" на захоронения, находящиеся за пределами России, сообщает "Медуза".

Поправки вносятся в статью 243.4. УК РФ, в которой прописана ответственность за осквернение воинских захоронений, а также в статью 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Эти статьи предусматривают наказание в виде крупных штрафов и лишения свободы на срок до пяти лет.

Закон вступит в силу через 10 дней после того, как его подпишет президент РФ.