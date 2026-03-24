Итальянцы отклонили предложенную правительством юридическую реформу

Противники юридической реформы одержали победу на референдуме, прошедшем в Италии 22-23 марта. Предложение правительства о внесении изменений в конституцию поддержали 46% участников голосования, 54% высказались против.

Власти предлагали ввести изменения в систему назначения судей и закрыть судебные позиции для выходцев из прокуратуры. Оппозиция утверждала, что реформа подорвет независимость судебной ветви власти, позволив политикам вмешиваться в ее деятельность.

Фактически, голосование превратилось в референдум о поддержке премьер-министра Джорджи Мелони. Этим же объясняется и высокая для Италии явка, составившая 58,5%. Среди обладателей права голоса младше 35 лет она достигла 61%.

Мелони признала поражение на референдуме. «Итальянцы приняли решение, и мы его уважаем. Мы движемся вперед, как делали это всегда – с ответственностью, упорством и уважением к итальянскому народу и Италии», - сообщила она.