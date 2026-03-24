x
24 марта 2026
|
последняя новость: 08:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 08:43
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Итальянцы отклонили предложенную правительством юридическую реформу

время публикации: 24 марта 2026 г., 08:21 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 08:23
AP Photo/Luca Bruno

Противники юридической реформы одержали победу на референдуме, прошедшем в Италии 22-23 марта. Предложение правительства о внесении изменений в конституцию поддержали 46% участников голосования, 54% высказались против.

Власти предлагали ввести изменения в систему назначения судей и закрыть судебные позиции для выходцев из прокуратуры. Оппозиция утверждала, что реформа подорвет независимость судебной ветви власти, позволив политикам вмешиваться в ее деятельность.

Фактически, голосование превратилось в референдум о поддержке премьер-министра Джорджи Мелони. Этим же объясняется и высокая для Италии явка, составившая 58,5%. Среди обладателей права голоса младше 35 лет она достигла 61%.

Мелони признала поражение на референдуме. «Итальянцы приняли решение, и мы его уважаем. Мы движемся вперед, как делали это всегда – с ответственностью, упорством и уважением к итальянскому народу и Италии», - сообщила она.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
