Ким Чен Ын: ядерный статус Северной Кореи "необратим"

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус Северной Кореи является "необратимым", и назвал Южную Корею "наиболее враждебным государством".

Как передает KCNA, это заявление прозвучало в выступлении Кима на сессии Верховного народного собрания.

Ким заявил, что Пхеньян будет и дальше укреплять свой ядерный потенциал и не откажется от него в обмен на экономические или политические уступки. Он также предупредил Сеул, что любое посягательство на суверенитет КНДР встретит "беспощадный" ответ.