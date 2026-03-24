Ким Чен Ын: ядерный статус Северной Кореи "необратим"
время публикации: 24 марта 2026 г., 06:40 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 06:54
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус Северной Кореи является "необратимым", и назвал Южную Корею "наиболее враждебным государством".
Как передает KCNA, это заявление прозвучало в выступлении Кима на сессии Верховного народного собрания.
Ким заявил, что Пхеньян будет и дальше укреплять свой ядерный потенциал и не откажется от него в обмен на экономические или политические уступки. Он также предупредил Сеул, что любое посягательство на суверенитет КНДР встретит "беспощадный" ответ.