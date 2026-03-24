24 марта 2026
|
последняя новость: 07:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 марта 2026
|
24 марта 2026
|
последняя новость: 07:10
24 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ночной удар армии РФ по целям в Украине, есть жертвы

Война в Украине
время публикации: 24 марта 2026 г., 05:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 06:06
ГСЧС Украины

В ночь на 24 марта армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по целям на территории Украины. Поступали сообщения о перехватах ракет и беспилотников.

По состоянию на утро известно о погибшем и пяти раненых в результате атаки на Запорожье, где "шахед" попал в многоквартирный дом.

В Полтавской области зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары.

Поступали сообщения о взрывах в Киевской области.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.

Мир
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook