Ночной удар армии РФ по целям в Украине, есть жертвы

В ночь на 24 марта армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по целям на территории Украины. Поступали сообщения о перехватах ракет и беспилотников.

По состоянию на утро известно о погибшем и пяти раненых в результате атаки на Запорожье, где "шахед" попал в многоквартирный дом.

В Полтавской области зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары.

Поступали сообщения о взрывах в Киевской области.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.