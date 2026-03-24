Ночной удар армии РФ по целям в Украине, есть жертвы
время публикации: 24 марта 2026 г., 05:53 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 06:06
В ночь на 24 марта армия РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по целям на территории Украины. Поступали сообщения о перехватах ракет и беспилотников.
По состоянию на утро известно о погибшем и пяти раненых в результате атаки на Запорожье, где "шахед" попал в многоквартирный дом.
В Полтавской области зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, возникли пожары.
Поступали сообщения о взрывах в Киевской области.
Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.