Сенат утвердил Маллена на пост министра внутренней безопасности США

Сенат США утвердил сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллена на пост министра внутренней безопасности. За его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, против – 45.

Маллен сменит на этом посту Кристи Ноэм.

Назначение состоялось, несмотря на критику со стороны части сенаторов, которые указывали на вспыльчивость Маллена и его проблемы с самоконтролем. В ходе слушаний он пытался смягчить прежнюю резкую риторику и заверял, что не допустит обысков домов и предприятий без судебного ордера.

48-летний Маркуэйн Маллен – близкий союзник Дональда Трампа, он возглавит министерство в момент, когда ведомство оказалось в центре споров вокруг миграционной политики и работы федеральных служб.

Маркуэйн Маллен, 48 лет – индеец-чероки, бывший боец ММА, в прошлом предприниматель. В Сенате США заседает с 2023 года, ранее десять лет был конгрессменом.