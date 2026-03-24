Поджог еврейских "скорых" в Лондоне: полиция расследует иранский след

Британская полиция на данном этапе не квалифицирует как теракт поджог четырех автомобилей "Скорой помощи" еврейской волонтерской службы спасения Hatzolah Northwest. По официальной версии, речь идет об антисемитском нападении на почве ненависти. Однако расследование преступления передано подразделению по борьбе с террором.

"Мы проверяем все направления, включая заявление о взятии на себя ответственности, опубликованное в интернете исламистской группировкой, в прошлом уже бравшей ответственность за атаки в Европе и потенциально связанной с иранским государством", – сообщил глава лондонской полиции Марк Роули.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с представителями еврейской общины королевства. "Антисемитизму нет места в нашем обществе. Крайне важно, чтобы в такие моменты мы были едины", – заявил он, назвав поджог чудовищным нападением.

Поджог был совершен в ночь на 23 марта в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает множество евреев. Камеры наблюдения зафиксировали, как трое людей в масках подошли к одной из машин и подожгли ее. В результате огонь охватил несколько автомобилей, стоявших у синагоги "Махзикей Ха-Дат".