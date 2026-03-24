В районе островов Тонга произошло сильное землетрясение

В районе островов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом сообщил Геологический институт США (USGS).

По имеющимся данным, предупреждение о цунами не ожидается, поскольку очаг землетрясения залегал на значительной глубине.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, что населенный пункт Хихифо в Тонга сильно пострадал в результате землетрясения и цунами в сентябре 2009 года.