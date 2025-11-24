МИД предупреждает: поездки в Бразилию опасны из-за случаев отравления метанолом

Министерство иностранных дел опубликовало необычное предупреждение, адресованное израильтянам, планирующим поездку в Бразилию и уже находящимся на территории этой страны. В соответствии с этим сообщением, израильтянам предписано быть очень осторожными из-за подозрений о наличии алкоголя, содержащего опасные вещества.

МИД указывает, что местные власти расследуют множество случаев заболеваний и смертей, связанных с продаваемыми в стране алкогольными напитками: выяснилось, что различные напитки оказались разбавлены метанолом – токсичным и опасным веществом, которое может привести к слепоте и даже смерти.

В сообщении МИД подчеркивается, что до прояснения ситуации следует отказаться от употребления крепкого алкоголя и ограничиться вином и пивом – но только из оригинальных закрытых бутылок с четкими заводскими этикетками. В экстренных случаях израильтянам рекомендуют обращаться в оперативный центр МИДа или на экстренные линии израильских представительств в Бразилии.