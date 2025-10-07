x
07 октября 2025
Мир

В Ленинградской области 45 человек погибли в результате отравления метанолом

Расследование
Россия
Погибшие
время публикации: 07 октября 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 12:45
В Ленинградской области 45 человек погибли в результате отравления метанолом
МВД РФ

В Ленинградской области не менее 45 человек погибли в результате отравления спиртосодержащей продукцией с метанолом, сообщает Следственный комитет РФ.

Предполагается, что опасная продукция распространялась со склада в поселке Трубников Бор.

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.

Сообщается о задержании в Москве еще двоих подозреваемых по делу о массовом отравлении. Это руководители и бенефициары коммерческой организации, которая хранила в Тосненском районе изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов, передает "Интерфакс".

