В Ленинградской области 45 человек погибли в результате отравления метанолом

В Ленинградской области не менее 45 человек погибли в результате отравления спиртосодержащей продукцией с метанолом, сообщает Следственный комитет РФ.

Предполагается, что опасная продукция распространялась со склада в поселке Трубников Бор.

СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.

Сообщается о задержании в Москве еще двоих подозреваемых по делу о массовом отравлении. Это руководители и бенефициары коммерческой организации, которая хранила в Тосненском районе изъятую из оборота спиртосодержащую продукцию. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов, передает "Интерфакс".