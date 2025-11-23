Мамдани заявил, что по-прежнему считает Трампа "фашистом"

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, встретившийся два дня назад в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что по-прежнему считает Трампа "фашистом" и "деспотом". Об этом рассказал в эфире программы NBC "Встреча с прессой".

"Я говорил это в прошлом, говорю и сейчас. Я оценил то, что во время моей встречи с президентом мы, не скрывая наших разногласий по политическим вопросам, смогли сфокусироваться на общем анализе, как сделать Нью-Йорк более доступным", – заявил он.

По словам Мамдани, для него целью встречи было не спорить с президентом, а позаботиться об интересах горожан. "Для жителей Нью-Йорка будет гораздо лучше, если налажу с Трампом продуктивные отношения, чтобы решать проблемы, из-за которых они не спят по ночам", – сказал мэр, объясняя, почему встреча прошла в дружественной атмосфере.

Он напомнил, что борьба с дороговизной жизни была и одним из пунктов предвыборной программы самого Трампа. "Об этом говорили мне проголосовавшие за Трампа жители Бронкса и Куинса. Так что мы с президентом говорили о том, как мы можем выполнить наши предвыборные обещания", – отметил Мамдани.

Напомним: накануне муниципальных выборов в Нью-Йорке Трамп не стеснялся в выражениях в адрес Мамдани, называя его "рехнувшимся коммунистом" и угрожая оставить город без федерального финансирования в случае его победы.

Однако вопреки ожиданиям, встреча в Белом доме прошла очень дружелюбно. "Мы будем ему помогать. Мы соглашаемся по намного большему числу вопросов, чем я мог бы подумать. У нас есть одна общая черта: мы оба желаем огромного успеха нашему городу, который мы любим", – заявил Трамп.