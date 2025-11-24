Глава МИД Гидеон Саар встретился с президентом Парагвая Сантьяго Пенья

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился в понедельник, 24 ноября, с президентом Парагвая Сантьяго Пенья в резиденции президента в Асунсьоне. Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Лескано, посол Израиля в Парагвае Амит Мекель и посол Парагвая в Израиле Алехандро Рубин.

В ходе беседы стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Южной Америке, сообщает пресс-служба главы МИДа.

Отдельное внимание было уделено укреплению экономических связей между странами. В этом контексте министр Саар представил экономическую делегацию, прибывшую вместе с ним. Министры также обсудили подписание меморандума о взаимопонимании, который будет оформлен сегодня и направлен на продвижение сотрудничества в области безопасности.

Министр Саар выразил благодарность президенту Пенья за его глубокую дружбу и теплые отношения с Израилем, что нашло отражение, в частности, в переносе посольства Парагвая в Иерусалим в декабре 2024 года, в твердой поддержке Израиля на международных площадках, а также в признании Корпуса стражей революции Ирана (КСИР) террористической организацией и расширении этого определения на так называемые "политические" крылья ХАМАС и "Хизбаллы".

Саар отметил, что эта поддержка отражает важный моральный аспект внешней политики Парагвая под руководством президента Пенья – аспект, заметный и в других сферах деятельности.