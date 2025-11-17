x
Экономика

Германия на следующей неделе снимет эмбарго на поставки оружия Израилю

Импорт и экспорт
Германия
Вооружения
Гидеон Саар
Израиль
время публикации: 17 ноября 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 13:29
Германия на следующей неделе снимет эмбарго на поставки оружия Израилю
AP Photo/Markus Schreiber

Правительство Германии объявило, что на следующей неделе снимет введенное ранее эмбарго на поставки оружия Израилю, передает агентство Associated Press.

Как сообщил официальный представитель канцлера Фридриха Мерца, с 24 ноября Берлин отменит приказ о приостановке части военных экспортных лицензий в отношении Израиля и вернется к рассмотрению запросов "в индивидуальном порядке".

Решение принято более чем через месяц после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в секторе Газы.

Частичное эмбарго Германия ввела в августе 2025 года на фоне планов израильского кабинета взять под контроль город Газа (операция "Колесницы Гидеона – 2").

Теперь, по словам представителя правительства Штефана Корнелиуса, стабилизация перемирия, наращивание гуманитарной помощи в Газе и продвижение дипломатических усилий позволили вернуться к прежней модели экспортного контроля: каждая сделка с Израилем будет оцениваться отдельно, с учетом международного гуманитарного права и развития ситуации на местах.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал решение Берлина, назвав его шагом, который "поддерживает безопасность Израиля". Он призвал другие страны последовать примеру Германии.

