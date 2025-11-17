Германия на следующей неделе снимет эмбарго на поставки оружия Израилю

Правительство Германии объявило, что на следующей неделе снимет введенное ранее эмбарго на поставки оружия Израилю, передает агентство Associated Press.

Как сообщил официальный представитель канцлера Фридриха Мерца, с 24 ноября Берлин отменит приказ о приостановке части военных экспортных лицензий в отношении Израиля и вернется к рассмотрению запросов "в индивидуальном порядке".

Решение принято более чем через месяц после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в секторе Газы.

Частичное эмбарго Германия ввела в августе 2025 года на фоне планов израильского кабинета взять под контроль город Газа (операция "Колесницы Гидеона – 2").

Теперь, по словам представителя правительства Штефана Корнелиуса, стабилизация перемирия, наращивание гуманитарной помощи в Газе и продвижение дипломатических усилий позволили вернуться к прежней модели экспортного контроля: каждая сделка с Израилем будет оцениваться отдельно, с учетом международного гуманитарного права и развития ситуации на местах.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар приветствовал решение Берлина, назвав его шагом, который "поддерживает безопасность Израиля". Он призвал другие страны последовать примеру Германии.