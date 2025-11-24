x
24 ноября 2025
24 ноября 2025
24 ноября 2025
последняя новость: 15:22
24 ноября 2025
Мир

Зеленский: "На переговорах с США сделаны важные шаги"

время публикации: 24 ноября 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 14:50
Зеленский: "На переговорах с США сделаны важные шаги"
Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на прошедших в Женеве переговорах с США сделаны важные шаги. При этом глава государства подчеркнул: для действительного достижения мира необходимо больше. "Украина продолжает работать с партнерами, особенно с США, ища компромисс, который усилит, а не ослабит ее", – заявил он.

"Мы находимся на критическом этапе и работаем очень тесно с США, с европейскими партнерами, со многими другими, определяя те шаги, которые могут позволить нам завершить войну России против нас, против Украины и действительно принести безопасность всем", – сказал президент.

"В ходе координации с США, мы добиваемся включения в документы таких чувствительных пунктов, как освобождение всех украинских пленных из России по формуле "все на всех" и полное возвращение всех украинских детей, похищенных Россией", – добавил он.

Напомним, что план Трампа, подготовленный при российском участии, предусматривает отказ Украины от части своей территории, в том числе – не находящейся под российским контролем. Украина должна сократить свою армию и отказаться от вступления в NATO.

Эти условия вызвали критику как в Украине, так и в Европе. 23 ноября в Женеве прошли экстренные американо-украинские переговоры, которые стороны оценили, как успешные. Однако подробности о них не сообщаются.

