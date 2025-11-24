В России запретили слово "жопа" и убрали из словаря "веру", "надежду" и "правду"

В России представлен новый "Толковый словарь государственного русского языка", использование которого обязательно в государственном обороте, и на него обязаны ориентироваться в школах и при составлении экспертиз. Как сообщает The Barents Observer, журналисты которого Георгий Чентемиров и Денис Загорье опубликовали большую статью с анализом нового издания, в создании словаря участвовала Русская Православная Церковь, многие термины были переписаны в соответствии с нынешней политической конъюктурой, а часть вполне привычных слов, присутствовавших в "Большом толковом словаре" – и вовсе исчезла.

Большая часть общечеловеческих ценностях языком нового государственного словаря стали сугубо российскими: определение слова "гуманизм" звучит как "традиционная российская духовно-нравственная ценность", слово "приоритет" толкуется на примере процитированного из указа российского президента Владимира Путина "приоритет духовного над материальным: "традиционная российская духовно-нравственная ценность: признание того, что истинное счастье и удовлетворение приходят не от материального богатства, а от глубоких отношений между людьми, основанных на признании первоочередной значимости духовных ценностей, таких как вера в Бога, любовь, сострадание, честность и стремление к развитию своих лучших внутренних качеств".

"Жизнь" в соответствии с новым государственным словарем "начинается с момента зачатия (крайне спорный тезис, на котором базируются противники абортов), а слово "стигматизация", в "Большом толковом словаре" иллюстрировавшееся выражениями "стигматизация гомосексуалистов" и "стигматизация проституток", в государственном словаре объясняется на примере "национальных групп, стигматизированных западной культурой".

Слово "авторитаризм" в новом словаре трактуется так: "наиболее эффективная форма правления в тяжелые для страны времена, так как не уничтожает враждебные силы, допускает ограниченное существование иных, кроме традиционных, систем ценностей". "Демократия" же – "форма правления в странах Запада, при которой государственные институты действуют в интересах наиболее влиятельных лиц".

Государственный словарь русского языка расширяет список нецензурных слов и корней слов, использование которых запрещено в СМИ, в учебниках и так далее. Вместо четырех ранее известных матерных корней нецензурными стали 14: список пополнили корни "-шлюх-", "-жоп-", "-муд-", "-говн-" и еще несколько, образованные от которых слова ранее считались грубыми, но все же не нецензурными.

В новом государственном словаре появилось слово "иноагент" – "лицо, ведущее политическую деятельность в интересах иностранного государства и получающее от него финансирование. Лингвист Хельсинского университета Михаил Копотев, который провел тщательное исследование нового издания, указывает, что в новый словарь не вошли десятки тысяч лексем: там не найти описаний к словам "гулаг", "особист" или "сталинизм", но более того: там нет также и "веры", "надежды", "добра", "правды".

Новый словарь подготовлен Санкт-Петербургским госуниверситетом. Особый статус этого издания утвержден на государственном уровне. В апреле 2025 года Правительство России выпустило постановление, в котором обновило перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка. Туда вошел и Толковый словарь государственного языка.

Ознакомиться с электронной версией Толкового словаря государственного языка Российской Федерации можно на сайте Санкт-Петербургского государственного университета и на портале "Грамота".