Словакия изменила свою конституцию, закрепив в законе признание только двух полов – мужского и женского, сообщает ВВС.

Поправка, принятая в парламенте с минимальным перевесом голосов, также ограничивает усыновление и удочерение только для состоящих в браке гетеросексуальных пар и запрещает суррогатное материнство.

Поправка к конституции была охарактеризована как закрепляющая "суверенитет в культурных и этических вопросах".

Конституция Словакии уже определяет брак как союз мужчины и женщины, согласно поправке 2014 года, когда Фицо также занимал пост премьер-министра.

Критики, включая Amnesty International, предупредили, что это изменение усложнит жизнь ЛГБТ-людей и приближает правовую систему Словакии к "нелиберальной демократии" в Венгрии или режиму Путина в России. В России Amnesty International объявлена "нежелательной организацией".