x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 22:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 22:57
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Словакия изменила свою конституцию, закрепив в законе признание только двух полов

Словакия
время публикации: 26 сентября 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 22:39
Словакия изменила свою конституцию, закрепив в законе признание только двух полов
AP Photo/Tsafrir Abayov

Словакия изменила свою конституцию, закрепив в законе признание только двух полов – мужского и женского, сообщает ВВС.

Поправка, принятая в парламенте с минимальным перевесом голосов, также ограничивает усыновление и удочерение только для состоящих в браке гетеросексуальных пар и запрещает суррогатное материнство.

Поправка к конституции была охарактеризована как закрепляющая "суверенитет в культурных и этических вопросах".

Конституция Словакии уже определяет брак как союз мужчины и женщины, согласно поправке 2014 года, когда Фицо также занимал пост премьер-министра.

Критики, включая Amnesty International, предупредили, что это изменение усложнит жизнь ЛГБТ-людей и приближает правовую систему Словакии к "нелиберальной демократии" в Венгрии или режиму Путина в России. В России Amnesty International объявлена "нежелательной организацией".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook