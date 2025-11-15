В Саратове к больницам прикрепили священников для "противодействия абортам"

В Саратове к женским консультациям в больницах и перинатальным центрам прикрепили священников для "противодействия абортам", сообщает "Медуза".

В конце октября, выступая в Саратовской областной думе, митрополит Саратовский Игнатий обратился к министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову. Он попросил пустить священников в женские консультации, чтобы они беседовали с женщинами, которые "думают о прерывании беременности".

Он также предложил установить перед одной из женских консультаций памятник неродившимся детям.

Осенью 2023 года российские власти начали масштабную кампанию по ограничению права на аборт. Частные клиники начали отказываться от прерывания беременности. По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи Федора Лукьянова, частные клиники 14 российских регионов "добровольно" отказались от лицензии на проведение абортов. По его данным, общее число таких клиник в стране составляет уже 752. С августа 2023 года власти 24 регионов приняли законы, запрещающие "склонение к абортам".