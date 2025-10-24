x
24 октября 2025
Мир

Пентагон направил в Карибское море авианосец Gerald Ford

время публикации: 24 октября 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 22:07
Пентагон направил в Карибское море авианосец Gerald Ford
AP Photo/Carolyn Kaster

Глава Пентагона Пит Хегсет направил авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford в район Латинской Америки, сообщfает "Интерфакс", цитируя заявление представителя американского военного ведомства Шона Парнелла.

"В рамках выполнения распоряжения президента о ликвидации транснациональных преступных группировок и для борьбы с наркотерроризмом для защиты США, министр по делам войны направил авианосную ударную группу во главе с USS Gerald Ford и базирующееся на нем авиакрыло в зону ответственности Южного командования США", – написал Парнелл в соцсети Х.

Согласно открытым данным, Gerald Ford находится в Средиземном море, недалеко от Хорватии.

