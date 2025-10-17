x
17 октября 2025
|
последняя новость: 06:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 06:37
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СМИ: американские военные уничтожили "нарколодку" в Карибском море

США
Наркотики
Венесуэла
время публикации: 17 октября 2025 г., 04:32 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 05:28
СМИ: американские военные уничтожили "нарколодку" в Карибском море
AP Photo/Bernat Armangue

Американские военные нанесли удар по "судну, перевозившему наркотики" в Карибском море. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный представитель США.

По его словам, часть экипажа выжила и была поднята из воды. Подробности инцидента и точное место удара не раскрываются.

По данным агентства, ранее серия американских ударов по подозреваемым "наркокораблям" у берегов Венесуэлы привела к гибели не менее 27 человек.

Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что санкционировал секретные операции ЦРУ против властей Венесуэлы. Среди причин он назвал "значительные объемы наркотиков", поступающих в США из Венесуэлы, в том числе морским путем.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 16 октября 2025

NYT: Администрация США тайно дала ЦРУ мандат на операции в Венесуэле
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 сентября 2025

NBC: США готовят план ударов по наркоторговцам в Венесуэле