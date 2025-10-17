СМИ: американские военные уничтожили "нарколодку" в Карибском море

Американские военные нанесли удар по "судну, перевозившему наркотики" в Карибском море. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный представитель США.

По его словам, часть экипажа выжила и была поднята из воды. Подробности инцидента и точное место удара не раскрываются.

По данным агентства, ранее серия американских ударов по подозреваемым "наркокораблям" у берегов Венесуэлы привела к гибели не менее 27 человек.

Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что санкционировал секретные операции ЦРУ против властей Венесуэлы. Среди причин он назвал "значительные объемы наркотиков", поступающих в США из Венесуэлы, в том числе морским путем.