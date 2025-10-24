Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1339-й день войны

Минобороны РФ 24 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 18 по 24 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, центра сил специальных операций ГУР Украины и пограничного отряда погранслужбы Украины. На Харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Противник потерял свыше 1610 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 136 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов, 54 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Плещеевка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1485 военнослужащих, шесть танков, 20 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника на данном направлении составили свыше 2365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, 92 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной борьбы, 12 складов боеприпасов, материальных средств и горючего. Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, четыре крылатые ракеты, 18 управляемых авиационных бомб, 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1441 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 92178 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25644 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30751 орудие полевой артиллерии и минометов, 44733 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).