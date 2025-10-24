ДТП в Индии: в результате пожара в автобусе погибли десятки людей

В ночь на 24 октября на юго-востоке Индии, в округе Курнул (штат Андхра-Прадеш), после столкновения с мотоциклом загорелся автобус, следовавший из Хайдерабада в Бенгалуру.

По данным индийских СМИ, в результате пожара погибли от 20 до 25 человек. Число жертв может возрасти.

Судя по публикуемым сведениям, после столкновения произошло возгорание топливного бака, огонь быстро распространился и блокировал выходы из автобуса.