24 октября 2025
Мир

ДТП в Индии: в результате пожара в автобусе погибли десятки людей

время публикации: 24 октября 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 10:54
ДТП в Индии: в результате пожара в автобусе погибли десятки людей
AP

В ночь на 24 октября на юго-востоке Индии, в округе Курнул (штат Андхра-Прадеш), после столкновения с мотоциклом загорелся автобус, следовавший из Хайдерабада в Бенгалуру.

По данным индийских СМИ, в результате пожара погибли от 20 до 25 человек. Число жертв может возрасти.

Судя по публикуемым сведениям, после столкновения произошло возгорание топливного бака, огонь быстро распространился и блокировал выходы из автобуса.

