Украинскими БПЛА вновь атаковано предприятие "Газпром нефтехим Салават"

В ночь на 24 сентября украинские БПЛА атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават". Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Возник сильный пожар. Есть несколько очагов возгораний. Причинен значительный ущерб.

Предыдущая атака на то же предприятие была осуществлена 18 сентября 2025 года.

"Газпром нефтехим Салават" – крупнейший нефтехимический комплекс юга Башкортостана (РФ). Предприятие выпускает более 150 видов продукции, включая бензин, дизель и полиэтилен.