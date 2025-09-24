x
24 сентября 2025
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2025
|
24 сентября 2025
|
последняя новость: 10:46
24 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украинскими БПЛА вновь атаковано предприятие "Газпром нефтехим Салават"

Война в России
Беспилотники
время публикации: 24 сентября 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 10:20
Украинскими БПЛА вновь атаковано предприятие "Газпром нефтехим Салават"
Соцсети

В ночь на 24 сентября украинские БПЛА атаковали предприятие "Газпром нефтехим Салават". Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Возник сильный пожар. Есть несколько очагов возгораний. Причинен значительный ущерб.

Предыдущая атака на то же предприятие была осуществлена 18 сентября 2025 года.

"Газпром нефтехим Салават" – крупнейший нефтехимический комплекс юга Башкортостана (РФ). Предприятие выпускает более 150 видов продукции, включая бензин, дизель и полиэтилен.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 сентября 2025

Генштаб ВСУ: перехвачены 126 из 152 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 70 беспилотников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 сентября 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1309-й день войны