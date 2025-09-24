Через два года после приговора московский суд "заочно арестовал" блогера Максима Каца

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал проживающего в Израиле блогера Максима Каца по новому уголовному делу "о нарушении закона о деятельности иностранных агентов", пишет ТАСС.

"Суд избрал меру пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Каца, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ", – сообщили в суде.

Напомним, что 24 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил оппозиционера и блогера Максима Каца, проживающего в Израиле, к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в "распространении ложной информации про действия вооруженных сил РФ" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело против Максима Каца было возбуждено 7 апреля 2022 года. В октябре 2022 года Максим Кац был объявлен в розыск на территории РФ, 9 марта 2023 года следствие объявило его в международный розыск. 23 марта 2023 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Максима Каца. И 24 августа 2023-го последовал заочный приговор. Российское "правосудие" продолжает преследование оппозиционера и после этого приговора.