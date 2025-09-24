x
24 сентября 2025
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2025
|
24 сентября 2025
|
последняя новость: 09:07
24 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Через два года после приговора московский суд "заочно арестовал" блогера Максима Каца

Россия
Судебные решения
Оппозиция
время публикации: 24 сентября 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 07:56
Через два года после приговора московский суд "заочно арестовал" блогера Максима Каца
Wikipedia.org. Фото: Максим Тиньков

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал проживающего в Израиле блогера Максима Каца по новому уголовному делу "о нарушении закона о деятельности иностранных агентов", пишет ТАСС.

"Суд избрал меру пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Каца, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ", – сообщили в суде.

Напомним, что 24 августа 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил оппозиционера и блогера Максима Каца, проживающего в Израиле, к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в "распространении ложной информации про действия вооруженных сил РФ" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Уголовное дело против Максима Каца было возбуждено 7 апреля 2022 года. В октябре 2022 года Максим Кац был объявлен в розыск на территории РФ, 9 марта 2023 года следствие объявило его в международный розыск. 23 марта 2023 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Максима Каца. И 24 августа 2023-го последовал заочный приговор. Российское "правосудие" продолжает преследование оппозиционера и после этого приговора.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 августа 2023

Суд в Москве заочно приговорил израильтянина Максима Каца к восьми годам колонии за "фейки" о российской армии
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 октября 2022

В России объявлены в розыск политик Максим Кац и журналист "Новой газеты" Андрей Заякин