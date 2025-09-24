Против Олега Куваева, создателя "Масяни", в РФ возбудили еще одно уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело "об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента" (по ч. 2 ст. 330.1) в отношении создателя анимационного сериала "Масяня" Олега Куваева, проживающего в Израиле, сообщает ТАСС.

Как следует из картотеки дел Невского районного суда Санкт-Петербурга, Олег Куваев за последний год был четырежды оштрафован по ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Напомним, что в декабре 2023 года МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Незадолго до того, министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него художника-мультипликатора Куваева как одного из тех, кто выступал против проведения "специальной военной операции" – войны РФ против Украины.

11 июля 2022 года автор культовой "Масяни" Олег Куваев, с 2006 года живущий в Израиле, выпустил 162-й эпизод сериала – "Санкт-Мариубург". В подводке к эпизоду, в котором "Китай нападает на Россию", написано "Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну". До и после этого художник еще не раз обращался к теме войны в Украине и жизни в РФ во время войны. Многим памятен 160-й эпизод, где Масяня проносит в Кремль Путину вакидзаси (короткий японский меч) "для единственного хорошего решения".