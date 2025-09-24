Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1309-й день войны

Минобороны РФ 24 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина "Snatch" производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в Донецкой Народной Республике южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 кв. км территории. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Константиновка, Нелеповка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, танковой, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Новопавловка, Петровка, Родинское и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области, Новогригоровка, Полтавка и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Лукьяновское Запорожской области, Веровка и Веселое Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25233 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42513 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 130200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).