В Бангкоке из-за строительства метро провалилось шоссе
время публикации: 24 сентября 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 10:35
В среду, 24 сентября, в Бангкоке, на улице Самсен около больницы Ваджира, провалилось шоссе, образовалась огромная "воронка" до 50 метров глубиной.
Сведений о пострадавших не поступало. Но о происшествии сообщают все таиландские и многие международные СМИ.
Повреждены автомобили. В зоне провала проведена эвакуация населения. Движение перекрыто. В районе возникли перебои с водоснабжением и подачей электричества. Больница Ваджира временно приостановила прием пациентов.
Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что провал вызван работами по строительству станции метро: грунт "пополз" в сторону подземного тоннеля на стыке со станцией. Ситуацию усугубил прорыв водопроводной трубы.