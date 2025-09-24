В Бангкоке из-за строительства метро провалилось шоссе

В среду, 24 сентября, в Бангкоке, на улице Самсен около больницы Ваджира, провалилось шоссе, образовалась огромная "воронка" до 50 метров глубиной.

Сведений о пострадавших не поступало. Но о происшествии сообщают все таиландские и многие международные СМИ.

Повреждены автомобили. В зоне провала проведена эвакуация населения. Движение перекрыто. В районе возникли перебои с водоснабжением и подачей электричества. Больница Ваджира временно приостановила прием пациентов.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что провал вызван работами по строительству станции метро: грунт "пополз" в сторону подземного тоннеля на стыке со станцией. Ситуацию усугубил прорыв водопроводной трубы.