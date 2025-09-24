x
24 сентября 2025
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2025
|
24 сентября 2025
|
последняя новость: 10:46
24 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Бангкоке из-за строительства метро провалилось шоссе

Таиланд
время публикации: 24 сентября 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 24 сентября 2025 г., 10:35
В Бангкоке из-за строительства метро провалилось шоссе
AP Photo/Sakchai Lalit

В среду, 24 сентября, в Бангкоке, на улице Самсен около больницы Ваджира, провалилось шоссе, образовалась огромная "воронка" до 50 метров глубиной.

Сведений о пострадавших не поступало. Но о происшествии сообщают все таиландские и многие международные СМИ.

Повреждены автомобили. В зоне провала проведена эвакуация населения. Движение перекрыто. В районе возникли перебои с водоснабжением и подачей электричества. Больница Ваджира временно приостановила прием пациентов.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что провал вызван работами по строительству станции метро: грунт "пополз" в сторону подземного тоннеля на стыке со станцией. Ситуацию усугубил прорыв водопроводной трубы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook