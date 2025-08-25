Израиль объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Бразилией "до самого низкого"

На прошлой неделе Даниэль Зохар-Зоншайн, возглавлявший израильскую миссию в Бразилии, закончил свою каденцию и вернулся домой. Его должность до сегодняшнего дня оставалась вакантной из-за отказа властей Бразилии утвердить кандидатуру нового посла.

Бразильское издание Acesse Notícias пишет, что еще в январе Израиль предложил на эту должность Гали Дагана, бывшего посла в Колумбии, но правительство Лулы да Силва отказалось утвердить его кандидатуру.

Отношения между Израилем и Бразилией переживали серьезный кризис, который усугубился на фоне войны в секторе Газы. Иерусалим обвиняет Бразилию в поддержке ХАМАСа, Бразилиа критикует действия Израиля в Газе. Кризис достиг своего пика, когда в феврале 2024 года Луис Инасиу Лула да Силва сравнил происходящее в секторе Газы с Холокостом. После этого Лула да Силва был объявлен Израилем персоной нон грата, а Бразилия в ответ отозвала посла из Тель-Авива. В 2025 году Бразилия присоединилась к иску, поданному ЮАР против Израиля в Международный уголовный суд в Гааге.

25 августа МИД Израиля официально объявил, что правительство Бразилии отказалось утвердить кандидатуру посла в Израиле. В Иерусалиме принято решение не назначать другого посла и понизить уровень дипломатических отношений "до самого низкого".

"Критический и враждебный курс, который Бразилия взяла в отношениях с Израилем после 7 октября, усилился в тот момент, когда президент приравнял действия Израиля к действиям нацистов. В ответ Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата. После того, как Бразилия вопреки дипломатической практике отказалась утвердить Гали Дагана послом, Израиль отозвал свою просьбу. И теперь отношения между странами будут поддерживаться на самом низком дипломатическом уровне. Министерство иностранных дел продолжит поддерживать тесные связи с широким кругом друзей Израиля в Бразилии", – говорится в заявлении МИДа.