Президент Польши заблокировал закон о продлении помощи беженцам из Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал закон о продлении льгот для украинских беженцев, который ранее принял сейм. Навроцкий также объявил о планах ограничить доступ беженцам к бесплатной медицинской помощи.

Законопроект предусматривал продление социальных льгот и временной защиты для беженцев из Украины до марта 2026 года. Без этого законопроекта выплата пособий прекратится уже 30 сентября.

Навроцкий заявил, что законопроект необходимо скорректировать. Он предложил оставить пособия только для детей и оставить бесплатную медицинскую помощь только для работающих лиц.

Кроме того, президент предложил увеличить срок непрерывного проживания в стране для получения польского гражданства с трех до 10 лет.

Агентство Reuters

отмечает, что Польша оплачивает доступ для Украины к спутниковому интернету Starlink. Заместитель премьер-министра и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский заявил, что заблокированный президентом закон создавал правовую базу для оплаты доступа Украине к Starlink. "Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте", – подчеркнул польский вице-премьер.