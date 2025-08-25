x
25 августа 2025
|
последняя новость: 23:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 23:39
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Польши заблокировал закон о продлении помощи беженцам из Украины

Украина
Польша
время публикации: 25 августа 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 22:49
Президент Польши заблокировал закон о продлении помощи беженцам из Украины
Czarek Sokolowski /AP

Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал закон о продлении льгот для украинских беженцев, который ранее принял сейм. Навроцкий также объявил о планах ограничить доступ беженцам к бесплатной медицинской помощи.

Законопроект предусматривал продление социальных льгот и временной защиты для беженцев из Украины до марта 2026 года. Без этого законопроекта выплата пособий прекратится уже 30 сентября.

Навроцкий заявил, что законопроект необходимо скорректировать. Он предложил оставить пособия только для детей и оставить бесплатную медицинскую помощь только для работающих лиц.

Кроме того, президент предложил увеличить срок непрерывного проживания в стране для получения польского гражданства с трех до 10 лет.

Агентство Reuters

отмечает, что Польша оплачивает доступ для Украины к спутниковому интернету Starlink. Заместитель премьер-министра и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский заявил, что заблокированный президентом закон создавал правовую базу для оплаты доступа Украине к Starlink. "Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте", – подчеркнул польский вице-премьер.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 августа 2025

Министр обороны Польши: в Люблинском воеводстве взорвался российский беспилотник
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2025

Евросоюз: Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и NАТО
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 августа 2025

Скандал с баннером фанатов "Маккаби". Президент Польши "Неописуемая глупость"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2025

Посол Польши вызван в МИД Израиля после резкой критики со стороны Варшавы