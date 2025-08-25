У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Тревога цунами не объявлялась.

"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в 17:48 (9:48 по московскому времени) 25 августа. Эпицентр располагался в 320 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 22 километр", – рассказала Семенова.

Напомним: 30 июля в Тихом океане недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне за всю историю наблюдений. Эпицентр землетрясения был в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг – на глубине 32 км.