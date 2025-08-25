"Дело касается строительства оборонительных сооружений": задержан замгубернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании областного правительства сообщил о задержании своего заместителя Владимира Базарова.

"В настоящий момент идут следственные действия. Речь идёт об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода в Курскую область в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области", – цитирует его "Интерфакс".

"Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений. Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона", – написал Хинштейн в мессенджере Telegram.