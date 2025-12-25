В Москве умерла основательница REN-TV Ирена Лесневская

В Москве в возрасте 83 лет умерла медиаменеджер и продюсер Ирена Лесневская, одна из основательниц и многолетний руководитель телекомпании REN-TV. О ее смерти сообщила Марианна Максимовская.

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в посёлке Урлютюб, Железинского района Павлодарской области Казахской ССР, где ее мать находилась в ссылке. На телевидении с 1965 года. Долгие годы работала в детской редакции. В 1979 году окончила факультет журналистики МГУ. Была редактором программы "Кинопанорама". В 1991 году вместе с сыном Дмитрием Лесневским основала независимую телекомпанию REN-TV, а после запуска вещания канала в 1997-2005 годах занимала пост его президента. В 2000-х участвовала в проектах "Рен медиа груп" и в развитии журнала The New Times (в 2007-2009 годах была главным редактором).

Лесневская публично критиковала российские власти и лично Владимира Путина. В 2016 году, обращаясь к президенту РФ с призывом освободить Надежду Савченко, она писала, что считает Путина своим "идейным врагом".