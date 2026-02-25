x
25 февраля 2026
Израиль

Предъявлено обвинение жителю Лакии по делу о масштабном мошенничестве

Расследование
Криминал в арабском секторе
Криминал
Прокуратура
время публикации: 25 февраля 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 14:51
Flash90

Государственная прокуратура Израиля подала в мировой суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Шауги Абу Амара (48), жителя Лакии, по делу о серии масштабных мошеннических преступлений. Ему вменяются, в частности, мошенничество при отягчающих обстоятельствах, преступления с банковскими картами, выдача себя за другое лицо, использование поддельных документов, незаконное владение оружием и воспрепятствование правосудию.

Согласно обвинительному заключению, с ноября 2024 года по январь 2026 года обвиняемый действовал по "изощренной схеме" против многочисленных потерпевших. По версии следствия, он представлялся сотрудником банков, кредитных компаний, телекоммуникационных фирм и даже представителем судебной системы.

Прокуратура утверждает, что Абу Амар обманным путем получал персональные данные, копии удостоверений личности, банковские реквизиты и данные кредитных карт, открывал на имена потерпевших банковские счета без их ведома, оформлял кредитные карты, брал займы, совершал сделки и снимал наличные деньги, а также переводил средства на различные счета.

По версии прокуратуры, обвиняемый получил мошенническим путем около 540 тысяч шекелей и пытался получить еще примерно 175 тысяч.

При обыске в доме Абу Амара были обнаружены два пистолета.

