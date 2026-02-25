ВСУ: ночью перехвачены 95 из 115 БПЛА. МО РФ: сбиты 69 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 115 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 95 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 18 ударных БПЛА в 11 локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 69 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над Крымом, над территорией Московского региона, над территорией Брянской, Смоленской, Тульской, Орловской, Курской, Калужской, Белгородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.