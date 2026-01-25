"Почти как друзья": российско-украинские переговоры возобновятся 1 февраля

Прямые переговоры России и Украины с участием США возобновятся в Абу-Даби 1 февраля. Об этом сообщил официальный американский представитель. Он назвал это решение "добрым знаком" и отметил, что в ходе встреч была проделана большая работа.

Прошедшие в столице Объединенных Арабских Эмиратов переговоры стали первой за многие месяцы встречей российской и украинской делегаций. Им предшествовала беседа президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на форуме в Давосе, а также встреча эмиссаров Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе двухдневной встречи в Абу-Даби обсуждались все находящиеся на повестке дня вопросы, в том числе территориальные требования по Донбассу, Запорожская АЭС, меры по деэскалации ситуации. Виткофф назвал встречу крайне продуктивной.

Особое внимание уделяется тому, что второй день переговоров завершился совместным обедом делегаций трех стран. По словам американских чиновников, которых цитирует Axios, россияне и украинцы выглядели "почти как друзья".

По информации издания, обсуждается возможность переговоров Путина и Зеленского.