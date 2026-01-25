x
25 января 2026
25 января 2026
Мир

Буря в США: миллион потребителей без электричества

США
Снегопад
время публикации: 25 января 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 21:35
Буря в США: миллион потребителей без электричества
AP Photo/Heather Khalifa

Миллион потребителей оказались без электроснабжения в результате зимней бури "Ферн", охватившей значительную часть территории США. На данном этапе сообщается уже о шести погибших.

В штатах Нью-Мексико, Миссури, Иллинойс, Индиана и Западная Вирджиния выпало более 30 сантиметров снега. В Нью-Йорке высота снежного покрова превысила 18 сантиметров. Прекратил работу международный аэропорт Ла-Гвардия. В общей сложности в стране отменены или перенесены 30000 рейсов. Поступает информация о многочисленных дорожно-транспортных происшествиях.

Мэрия Нью-Йорка сообщила об открытии общественных центров обогрева, куда могут обратиться бездомные и люди, оставшиеся без электричества и тепла. Градоначальник Зохран Мамдани призвал жителей не выходить на улицу. "Сейчас самое время посмотреть какое-нибудь ужасное реалити-шоу", – сказал он.

Протяженность фронта бури, принесшей снегопады и гололед, составляет около 2600 километров – от Скалистых гор до восточного побережья США. Синоптики предупреждают: непогода продлится по меньшей мере до 27 января.

