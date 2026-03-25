Австралийка осуждена за "граффити": она приклеила выпученные глаза к скульптуре

20-летнюю жительницу признали виновной в нанесении граффити после того, как она приклеила декоративные "выпуклые" глаза к известной скульптуре в Южной Австралии, пишет ABC. 24 марта в магистратском суде города Маунт-Гамбье Амелия Вандерхорст признала свою вину. Суд обязал ее выплатить компенсацию в размере 2000 австралийских долларов, а также отработать 60 часов общественных работ.

Адвокат женщины Майкл Хилл сообщил, что в ночь инцидента, произошедшего в сентябре прошлого года, девушка находилась под воздействием МДМА (экстази) и употребила около трех литров водки. Изначально Вандерхорст обвиняли в порче имущества, однако после переговоров с прокуратурой обвинение было смягчено до нанесения граффити.

По словам защитника, после случившегося девушка предприняла серьезные шаги, чтобы изменить свое поведение: сократила употребление психоактивных веществ и сосредоточилась на стабилизации своей жизни. Он подчеркнул, что она намерена в будущем принимать более обдуманные решения.

Скульптура под названием "Отливка в синем", которую местные жители прозвали "Синей кляксой", была установлена в городе в июле прошлого года. Еще на этапе обсуждения проект вызвал споры среди жителей из-за своей стоимости и необычного внешнего вида.