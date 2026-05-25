25 мая 2026
последняя новость: 18:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

МИД РФ угрожает "системными ударами по украинскому ВПК в Киеве" и предлагает бежать иностранцам

время публикации: 25 мая 2026 г., 17:36 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 17:36
Под предлогом удара беспилотников по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета в ЛНР в ночь на пятницу, 22 мая, министерство иностранных дел РФ анонсировало "начало системных ударов" по Киеву.

Отметим, что обращение МИДа было опубликовано более чем через сутки после массированного удара армии РФ по разным районам Киева, в результате которых были повреждены жилые дома, школы, музей Чернобыля, супермаркеты и складские помещения.

МИД России заявляет, что российская армия "приступает к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА".

"Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, – сказано в сообщении МИДа. – В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры".

