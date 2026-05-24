24 мая 2026
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж

время публикации: 24 мая 2026 г., 13:19 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:19

Фото: Associated Press и ГСЧС Киева

В ночь на 24 мая 2026 года армия РФ нанесла один из самых массированных комбинированных ударов по Украине за всю войну, развязанную Кремлем в феврале 2022 года.

Основной целью был Киев. Всего, по украинским данным, были применены 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Украинские силы ПВО сбили или подавили 55 ракет и 549 БПЛА, еще 19 ракет не достигли целей. Но десятки ракет и беспилотников поразили цели, в том числе гражданские объекты и жилые районе в Киеве. В Белой Церкви удар был нанесен "Орешником" (с кинетическим суббоеприпасами).

В результате российской атаки в Киеве и в Киевской области есть погибшие и десятки раненых. Разрушены жилые дома, офисные здания, рынок, магазины, объекты инфраструктуры.

Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж
Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж
Разрушения у национального музея "Чернобыль"
Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж
Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж
Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
ВСУ: ночью перехвачены 55 из 90 ракет, 549 из 600 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 33 беспилотника
Массированный удар армии РФ по Киеву: есть жертвы, множество пострадавших