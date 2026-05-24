Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж

В ночь на 24 мая 2026 года армия РФ нанесла один из самых массированных комбинированных ударов по Украине за всю войну, развязанную Кремлем в феврале 2022 года.

Основной целью был Киев. Всего, по украинским данным, были применены 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Украинские силы ПВО сбили или подавили 55 ракет и 549 БПЛА, еще 19 ракет не достигли целей. Но десятки ракет и беспилотников поразили цели, в том числе гражданские объекты и жилые районе в Киеве. В Белой Церкви удар был нанесен "Орешником" (с кинетическим суббоеприпасами).

В результате российской атаки в Киеве и в Киевской области есть погибшие и десятки раненых. Разрушены жилые дома, офисные здания, рынок, магазины, объекты инфраструктуры.