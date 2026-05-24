В Киеве в результате российского удара пострадало здание МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного российского удара пострадало по меньшей мере 83 человека, среди них – погибшие. Было задействовано 90 ракет, в том числе 36 баллистических, и 600 дронов.

"Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", – сказал он.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что здание ведомства получило повреждения в результате обстрела. Повреждения получил Национальный музей "Чернобыль". Полностью выгорели Лукьяновский рынок и торговый центр "Квадрат". На Майдане независимости пострадало главное отделение почты.