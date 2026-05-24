x
24 мая 2026
|
последняя новость: 12:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 12:15
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Киеве в результате российского удара пострадало здание МИД Украины

Война в Украине
Россия
Украина
время публикации: 24 мая 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 11:27
В Киеве в результате российского удара пострадало здание МИД Украины
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного российского удара пострадало по меньшей мере 83 человека, среди них – погибшие. Было задействовано 90 ракет, в том числе 36 баллистических, и 600 дронов.

"Путин уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Реально неадекваты", – сказал он.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что здание ведомства получило повреждения в результате обстрела. Повреждения получил Национальный музей "Чернобыль". Полностью выгорели Лукьяновский рынок и торговый центр "Квадрат". На Майдане независимости пострадало главное отделение почты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

ВСУ: ночью перехвачены 55 из 90 ракет, 549 из 600 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 33 беспилотника
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 мая 2026

Массированный удар армии РФ по Киеву: есть жертвы, множество пострадавших