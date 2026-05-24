x
24 мая 2026
|
последняя новость: 13:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 мая 2026
|
24 мая 2026
|
последняя новость: 13:38
24 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Главарь "Хизбаллы": "Аракчи обещал нам, что соглашение будет распространяться на Ливан"

Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 24 мая 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 12:27
Главарь "Хизбаллы": "Аракчи обещал нам, что соглашение будет распространяться на Ливан"
AP Photo/Bilal Hussein

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем сообщил, что получил от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи обещание: Иран не бросит группировку, а иранское предложение об окончании войны с Израилем и США распространяется на Ливан.

"С самого первого момента, Иран заявил, что любое соглашение должно быть связано с перемирием в Ливане. Этот важный момент остается неоспоримым и принципиальным и сегодня. Это легитимное требование иранского правительства", – говорится в послании Аракчи.

О том, что вопрос о прекращении огня в Ливане будет решаться США и Ираном, известно и из других источников. Согласно иранским СМИ, США и их союзники возьмут на себя обязательство воздержаться от ударов по Исламской республике и ее союзникам.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 мая 2026

Иранские СМИ: в рамках соглашения США и Израиль обязуются не атаковать Иран и его союзников
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 мая 2026

Axios раскрывает содержание соглашения США и Ирана о 60-дневном прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2026

На севере Израиля в результате атаки из Ливана погиб старший сержант Ноам Гамбургер