Главарь "Хизбаллы": "Аракчи обещал нам, что соглашение будет распространяться на Ливан"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем сообщил, что получил от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи обещание: Иран не бросит группировку, а иранское предложение об окончании войны с Израилем и США распространяется на Ливан.

"С самого первого момента, Иран заявил, что любое соглашение должно быть связано с перемирием в Ливане. Этот важный момент остается неоспоримым и принципиальным и сегодня. Это легитимное требование иранского правительства", – говорится в послании Аракчи.

О том, что вопрос о прекращении огня в Ливане будет решаться США и Ираном, известно и из других источников. Согласно иранским СМИ, США и их союзники возьмут на себя обязательство воздержаться от ударов по Исламской республике и ее союзникам.