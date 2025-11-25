В Германии арестованы пассажиры, пробравшиеся на летное поле, чтобы успеть на самолет

В Германии арестованы два гражданина Румынии, которые, опоздав на посадку, пробрались на летное поле, чтобы попасть на рейс. Инцидент произошел 21 ноября в Международном аэропорту имени Аденауэра, обслуживающем Кельн и Бонн.

Граждане Румынии должны были лететь в Бухарест рейсом компании Wizz Air. "Одному из задержанных 47 лет, второму 28. Они прошли все проверки безопасности, но успели к выходу на посадку, которая уже завершилась", – сообщила полиция аэропорта.

Тогда они разбили стекло кнопки экстренного выхода и вышли на летное поле, попытавшись пробраться к самолету. Их остановил сотрудник, а затем они были переданы полиции. При этом подчеркивается, что аэропорт продолжил работу в нормальном режиме.

Начато уголовное расследование в связи с незаконным проникновением на летное поле и нарушения законов авиационной безопасности.