x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 10:05
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии арестованы пассажиры, пробравшиеся на летное поле, чтобы успеть на самолет

Авиация
Германия
время публикации: 25 ноября 2025 г., 09:19 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 09:24
В Германии арестованы пассажиры, пробравшиеся на летное поле, чтобы успеть на самолет
(AP Photo/Armando Franca

В Германии арестованы два гражданина Румынии, которые, опоздав на посадку, пробрались на летное поле, чтобы попасть на рейс. Инцидент произошел 21 ноября в Международном аэропорту имени Аденауэра, обслуживающем Кельн и Бонн.

Граждане Румынии должны были лететь в Бухарест рейсом компании Wizz Air. "Одному из задержанных 47 лет, второму 28. Они прошли все проверки безопасности, но успели к выходу на посадку, которая уже завершилась", – сообщила полиция аэропорта.

Тогда они разбили стекло кнопки экстренного выхода и вышли на летное поле, попытавшись пробраться к самолету. Их остановил сотрудник, а затем они были переданы полиции. При этом подчеркивается, что аэропорт продолжил работу в нормальном режиме.

Начато уголовное расследование в связи с незаконным проникновением на летное поле и нарушения законов авиационной безопасности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook